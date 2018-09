FW-KA: Walzbachtal - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wald bei größerem Flächenbrand

Walzbachtal (ots) - Ein Übergreifen auf den Wald konnte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag bei einem größeren Flächenbrand in Walzbachtal-Wössingen verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Abendstunden hin.

Die Freiwillige Feuerwehr Walzbachtal wurde am Sonntagnachmittag gegen ca. 14.15 Uhr zu einem Flächenbrand in die Verlängerung der Forststraße nach Wössingen alarmiert.

Bereits wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und konnten rasch feststellen, dass sich der Brand bereits ausgebreitet hatte und drohte auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen. Das Alarmstichwort wurde erhöht und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bretten hinzualarmiert.

Insgesamt brannte eine Fläche von ca. 50 x 30 Meter. Darunter auch mehrere Bäume, welche in Flammen standen. Mit mehreren Rohren konnte das Feuer schließlich eingedämmt und ein weiteres Ausbreiten auf den Wald verhindert werden. Die Flammen waren in der Spitze vom angrenzenden Wald lediglich 8 Meter entfernt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Abendstunden hin. Im Zuge dessen musste auch ein Baum durch die Feuerwehr gefällt werden.

Die Feuerwehr war mit den Wehren aus Walzbachtal und mit den zur Unterstützung alarmierten Kameraden aus Bretten, mit insgesamt 5 Löschfahrzeugen unter der Leitung des Kommandanten Bernd Schirmer im Einsatz.

Die Kriminaltechnik der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

