Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Wohnungsbrand

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Datteln (ots)

Die Feuerwehr Datteln wurde um 00:57 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand an der Gustav-Heinemann-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.

Das Feuer konnte durch zwei unter Atemschutz vorgehende Trupps zügig gelöscht werden. Die Bewohnerin hatte das Gebäude gemeinsam mit ihrem Hund bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig und unverletzt verlassen.

Neben der hauptamtlichen Wache waren auch zwei Löschzüge der ehrenamtlichen Kräfte sowie der Rettungsdienst in den Einsatz eingebunden.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen an die Polizei übergeben. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des Brandschadens derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das zuständige Fachkommissariat aufgenommen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Einsatz der Feuerwehr endete um 02:15 Uhr.

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