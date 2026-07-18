Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Brand an der Fassade der renovierten Realschulturnhalle

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Datteln (ots)

Die Feuerwehr Datteln wurde am frühen Samstagmorgen um 4:37 Uhr zu einem gemeldeten Brand an der Wiesenstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung fest. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung im betroffenen Bereich über die Warn-App NINA gewarnt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Fassade der an der Wiesenstraße befindlichen Turnhalle auf einer Länge von rund 15 Metern in Brand stand. Betroffen war insbesondere die Dämmung hinter der Klinkerfassade.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden sämtliche Einheiten der Feuerwehr Datteln alarmiert. Um den Brand gezielt bekämpfen zu können, wurde die Wandverkleidung im betroffenen Bereich über zwei Riegelstellungen von rechts und links geöffnet. Anschließend konnte die Klinkerfassade im Brandbereich entfernt und die brennende Dämmung gezielt abgelöscht werden. Zusätzlich mussten auch Bereiche der Dachhaut geöffnet werden, um mögliche Brand- und Glutnester zu erreichen und abzulöschen.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Waltrop mit einem Abrollbehälter Rüst alarmiert. Mit den darauf verlasteten Sägen konnten die erforderlichen Öffnungsarbeiten an der Wandverkleidung durchgeführt werden.

Eine weitere wichtige Einsatzmaßnahme bestand darin, die Rauchbelastung im Gebäude möglichst gering zu halten. Hierzu kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz, die den Rauch mittels Überdruck aus dem Gebäude herausführten.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 8:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt. Zur Brandursache verweisen wir an die zuständige Polizeidienststelle.

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