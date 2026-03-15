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Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Medizinischer Notfall fordert Höhenretter des Kreises Recklinghausen

FW Datteln: Medizinischer Notfall fordert Höhenretter des Kreises Recklinghausen
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Datteln (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls wurde die Feuerwehr Datteln am heutigen Vormittag alarmiert. Der vor Ort bereits tätige Rettungsdienst benötigte Unterstützung, um den Patienten vom 2. OG in das Erdgeschoss zu befördern. Dieses gestaltete sich jedoch aufgrund verschiedener Umstände derart schwierig, dass die Höhenretter des Kreises Recklinghausen alarmiert wurden. Diese bauten über die Drehleiter einen Flaschenzug auf und beförderte den Patienten durch das zum Teil demontierte Fenster ins Erdgeschoss. Dort wurde er dem Rettungsdienst übergeben der ihn mit einem Spezialfahrzeug ins Krankenhaus brachte.

Die Höhenretter (Sondereinheit Rettung aus Höhen und Tiefen) des Kreises Recklinghausen bestehen aus Kollegen verschiedener Feuerwehren. Im Einsatzfall treffen sie sich an der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

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