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Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

FW Gangelt: Brand einer landwirtschaftlichen Maschine
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Gangelt/Vinteln (ots)

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem abgeernteten Rapsfeld geriet heute Mittag gegen 11:20 Uhr auf einem Feldstück bei Vinteln ein Traktor in Brand. Durch den Funkenflug gerieten zudem verschiedene Teile des Feldes in Brand. Unverzüglich setze der Traktorfahrer den Notruf ab und alarmierte die Feuerwehr. Die kurze Zeit später eintreffenden Löscheinheiten aus Breberen und Langbroich-Harzelt hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten eine weitere Ausbreitung unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von der Besatzung des Einsatzleitwagens, des Großtanklöschfahrzeuges und der Drehleiter. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte etwa eine Stunde lang unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Pressestelle
BOI Oliver Thelen
Telefon: +49 151-25124098
E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de
Internet: www.feuerwehr-gangelt.de
Twitter: https://twitter.com/FWGangelt
Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrgangelt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell

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