Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Krad-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

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Gangelt/Schierwaldenrath (ots)

Die Löscheinheit Schierwaldenrath der Feuerwehr Gangelt wurde am Abend zu einem Verkehrsunfall auf der Oberstraße in Schierwaldenrath alarmiert. Gegen 18 Uhr befuhr ein junger Mann von Heinsberg-Laffeld aus kommend die Oberstraße in Richtung Schierwaldenrath. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Krad in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Feld. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Da zunächst die schwere der Verletzungen nicht klar waren, wurde initial neben dem Rettungsdienst der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 alarmiert. Glücklicherweise konnten die Rettungskräfte den jungen Patienten ausreichend behandeln, so dass der Rettungshubschrauber seinen Anflug abbrechen konnte. Der Patient wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Oberstraße für rund 30 Minuten. Das Krad wurde anschließend von einem Familienmitglied heimwärts gefahren.

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