FW Gangelt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Gangelt/Hastenrath (ots)

Die Löscheinheit Hastenrath präsentierte am Wochenende feierlich ihren neuen Anbau am Feuerwehrgerätehaus. In mühevoller Eigenleistung schufen die Feuerwehrleute einen Stellplatz für das ebenfalls neue Mannschaftstransportfahrzeug.

In zweijähriger Bauzeit schufen die Feuerwehrleute aus Hastenrath mit einigen Unterstützern einen neuen Stellplatz am Feuerwehrgerätehaus für ihr Mannschaftstransportfahrzeug. Bereits im März 2018 wurde das betroffene Grundstück gerodet und angeglichen. Dem Anbau musste auch der Sirenenmast weichen, der bis dato zusammen mit den Funkmeldeempfängern die Feuerwehrleute zu ihren Einsätzen alarmiert hatte. Die Gemeinde Gangelt nutzte die Gelegenheit eine moderne Sirenenanlage zu installieren, die neben der Alarmierung der Feuerwehr die Bevölkerung vor Gefahren warnen kann. Mit dem neuen Anbau konnten auch gleichzeitig notwendige Modernisierungsarbeiten am Bestandsgebäude sowie am Vorplatz durchgeführt werden. Bordsteine mussten abgesenkt werden, neue Heizkörper und eine Gastherme eingebaut und die Elektrik erneuert werden. Für die Feuerwehrleute aus Hastenrath gab es allerhand zu tun. Nachdem die letzten Arbeiten erledigt und die Einsegnung des Anbaus geplant war, machte die Covid-19-Pandemie den Feierlichkeiten einen strich durch die Rechnung.

Einsegnung rund zwei Jahre nach der Fertigstellung Am Maifeiertag konnte der Anbau zusammen mit dem dort stationierten Mannschaftstransportfahrzeug der Bevölkerung vorgestellt werden. In einer kleinen Feierstunde segnete Pastor Daniel Wenzel das Einsatzfahrzeug und das Gebäude ein. Anschließend gab Bürgermeister Guido Willems einen kurzen Rückblick auf den Bau und lobte die hohe Motivation der Feuerwehrleute und der Dorfgemeinschaft aus Hastenrath. Das Gebäude wurde weitestgehend in Eigenleistung errichtet und das neben dem regulären Übungs-, Ausbildungs- und Einsatzdienst. Den Worten des Bürgermeisters schloss sich Günter Paulzen als Leiter der Feuerwehr an. Mit dem Anbau und der Stationierung des Mannschaftstransportfahrzeuges konnte der Feuerschutz in der Gemeinde Gangelt weiter aufgewertet werden. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Vaehsen lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Feuerwehr in der Gemeinde Gangelt. Hastenraths Löscheinheitsführer Stefan Sube richtete noch einmal einen ausdrücklichen Dank an die Bevölkerung des Ortes Hastenrath für die tatkräftige Unterstützung. Bei einem kleinen Platzkonzert des Trommler- und Pfeiferkorps Hastenrath 1921 e.V. fand die Feier einen schönen Ausklang.

