Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Heckenbrand bedroht Taubenhaus

Gangelt/Mindergangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 16:22 Uhr zu einem Brandeinsatz in Mindergangelt alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet an einem Wohnhaus am Wald in Mindergangelt eine Hecke in Brand. Die Flammen der brennenden Thuja-Hecke drohten auf eine großes Taubenhaus überzugreifen. Dank des schnellen und zielgerichteten Eingreifens konnte ein Übergreifen auf das Taubenhaus verhindert werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell