Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Brennender Baum droht auf Wohnhaus überzugreifen

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Vormittag um 11:22 Uhr zu einem Brandeinsatz in Hastenrath alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Tuja-Baum an einem Wohnhaus in Brand geraten war. Da ein übergreifen des Feuers auf das Nahe gelegene Wohnhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden neben der Löscheinheit Hastenrath auch die Löscheinheiten Breberen und Gangelt sowie die Fernmeldeeinheit und das Großtanklöschfahrzeug alarmiert. Anwohnern gelang es den Brand weitestgehend zu löschen, so dass lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten.

