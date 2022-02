Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Sturm Zeynep sorgt für zahlreiche Einsätze im Kreis Heinsberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gangelt (ots)

Nachdem das Sturmtief Ylenia am Donnerstag weitestgehend an der Gemeinde Gangelt vorbeigezogen war, traf das Sturmtief Zeynep den Kreis Heinsberg schon deutlich heftiger. Für die Feuerwehren im Kreis galt es unzählige Einsätze abzuarbeiten.

Mit einem blauen Auge kam dabei die Gemeinde Gangelt davon. Die Einsatzkräfte mussten bis Mitternacht lediglich sieben Einsatzstellen abarbeiten, in der Regel wegen umgestürzter Bäume und Gegenständen die sich vom Sturm gelöst hatten. Den Auftakt machte eine lose Dachverkleidung im Ortsteil Niederbusch. Die Einsatzkräfte sicherten den Dachbereich provisorisch ab, so dass keine Gefahr mehr von der Dachverkleidung ausging. Parallel dazu wurde die Löscheinheit Hastenrath zu zwei Einsätzen am Lindenwinkel gerufen. Hier mussten ebenfalls loste Gegenstände gesichert werden. In Gangelt stürzten an der Kritzraedstraße mehrere Bäume auf eine Betonmauer und ein weiterer Baum drohte auf ein Haus zu stürzen. Auf der Sittarder Straße wehte der Wind Dachziegel von einem Haus. In Hohenbusch versperrte ein Baum die Fahrbahn in Richtung Niederlande, welcher von den Feuerwehrleuten der Löscheinheit Stahe-Niederbusch beseitigt werden musste. Den Abschluss des Abends machte eine rund sechs Meter hohe Birke, die an der Landstraße 410 in Höhe des Gangelter Wildparks umgestürzt war. Die Feuerwehr sicherte auch hier die Einsatzstelle und beseitigte die Gefahr. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Einheiten Gangelt, Stahe-Niederbusch, Hastenrath sowie die Feuerwehr-Einsatzzentrale etwa vier Stunden lang im Einsatz. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell