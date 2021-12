Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Neue Möglichkeiten in der Ausbildung

Gangelt (ots)

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk haben Mitarbeitende der Firma Tholen Elektrotechnik nun der Feuerwehr Gangelt gemacht. Mit einer funktionsfähigen Trainingsbrandmeldeanlage kann nun das standardisierte Vorgehen im Einsatzfall anschaulicher ausgebildet werden.

Brandmeldeanlagen, Brandwarnanlagen und vernetzte Rauchwarnmelder finden sich in immer mehr Gebäuden wieder, so auch in der Gemeinde Gangelt. Dabei wird die Technik immer anspruchsvoller und die unterstützenden Steuerrungen im Brandfall immer umfangreicher. Um die Einsatzkräfte der Feuerwehr besser im Umgang mit der Brandmeldetechnik schulen zu können, bauten Mitarbeitende der Firma Tholen Elektrotechnik eine komplette Brandmeldeanlage nach. Angefangen von Rauchmeldern die über Prüfgas ausgelöst werden können, über ein Feuerwehrinformationszentrum (FIZ), Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), Feuerwehranzeigetableau (FAT) und Laufkarten haben die Auszubildenden alles praktisch auf eine Holzplatte angebracht. Wie bei einer echten Brandmeldeanlage besteht auch bei der Trainingsversion die Möglichkeit, die Anlage manuell über Druckknopfmelder oder über ein Freischaltelement (FSE) auszulösen. Gangelts Löscheinheitsführer Tim Breickmann schulte die Führungskräfte der Feuerwehr Gangelt kürzlich in der Handhabung der Anlage. Aufgrund seiner beruflichen Expertise konnte er hierbei zudem wertvolle Hintergrundinformationen zur Brandmeldetechnik geben.

Günter Paulzen zeigte sich als Leiter der Feuerwehr Gangelt sehr erfreut über die für die Ausbildung sehr wertvolle Spende und bedankte sich bei der Firma Tholen Elektrotechnik sehr herzlich.

