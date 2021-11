Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Kommunikation an der Einsatzstelle

Einsätze der Feuerwehr sind nur sehr schlecht planbar. Die Einsatzkräfte wissen weder die Uhrzeit, noch den Ort und schon gar nicht was sie erwarten wird. Umso wichtiger ist es, schnell und zuverlässig alle neu gewonnenen Erkenntnisse zu kommunizieren.

Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel bei der Feuerwehr ist der Sprechfunk. Hierüber halten Einsatzkräfte den Kontakt zur Leitstelle in Erkelenz. Die Einsatzkräfte geben Rückmeldungen über alle wichtigen Einsatzdetails und erhalten von der Leitstelle weitere Informationen. Die Anforderung weiterer Rettungsmittel und Einsatzkräfte erfolgt ebenfalls mit Hilfe des Sprechfunks über die Leitstelle in Erkelenz. Die Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander findet ebenfalls mit fest eingebauten und mobilen Sprechfunkgeräten statt. Ein sicherer Umgang mit dem Feuerwehrfunk ist daher für jede Einsatzkraft besonders wichtig.

In den vergangenen Tagen wurden daher 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt in einem zwanzig Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang im Feuerwehrgerätehaus Birgden ausgebildet. Themen waren dabei neben dem richtigen Verhalten am Sprechfunk auch technische Grundlagen, Gerätekunde und praktische Funkübungen.

Folgende Teilnehmer haben erfolgreich den Lehrgang absolviert: Simon Beumers (Breberen) Niklas Blum (Hastenrath) Andreas Gössler (Hastenrath) Lucas Jansen (Gangelt) Robin Jansen (Birgden) Max Kluge (Birgden) Paul Kluge (Birgden) Denis Lemmens (Schierwaldenrath) Justin Möller (Gangelt) Cedric Nießen (Langbroich-Harzelt) Florian Schmitz (Birgden) Merlijn van Teeffelen (Hastenrath) Sasha van Vehmendahl (Hastenrath)

