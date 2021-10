Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Sankt Martinsfeiern finden statt

Gangelt

Auch in diesem Jahr stehen die Sankt Martinsfeierlichkeiten in der Gemeinde unter dem Schatten der COVID-19-Pandemie. Dennoch soll in diesem Jahr wieder ein Fest in Gangelt stattfinden, allerdings diesmal etwas anders...

Sankt Martinsfeierlichkeiten finden statt Nach einem Jahr pandemiebedingter Unterbrechung finden in diesem Jahr die Sankt Martinsfeierlichkeiten in der Gemeinde Gangelt wieder statt. Aufgrund der noch unklaren Auflagen, planen die verschiedenen Veranstalter unterschiedliche Konzepte. Im Ort Gangelt werden die Feierlichkeiten auf dem Schulhof der Gesamtschule Gangelt ausgerichtet - hier sind alle die zur Gruppe der Geimpften, Genesenen und Getesteten zählen herzlich willkommen. In Breberen wird wiederum ein Umzug stattfinden.

Großes Fest auf dem Schulhof der Gesamtschule Am 13. November findet ein großes Sankt Martinsfest auf dem Gelände der Gesamtschule Gangelt statt. Beginn ist um 17:30 Uhr mit einem Kindergottesdienst auf einer Bühne. Anschließend tragen Sankt Martin und der Bettler die Mantelteilung vor. Begleitet wird das Fest vom Tambour - und Pfeifercorps 1916 Gangelt e.V. sowie vom Musikverein St. Hubertus Gangelt e.V.. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Traditioneller Umzug in Breberen

Bereits einen Tag zuvor zieht der Sankt Martin samt Musikverein durch die gewohnte Zugstrecke. Diesmal begleiten die Kinder jedoch nicht den Sankt Martin sondern stehen am Straßenrand Spalier. Dort erhalten die Kinder dann auch die wohlverdiente Tüte mit Süßigkeiten.

Kartenvorverkauf für die Sankt Martinstüten Der Vorverkauf für die Gangelter Sankt Martinstüten wird in diesem Jahr nicht als Haussammlung sondern im Feuerwehr-Gerätehaus Gangelt stattfinden. Die Sankt Martinstüten sind ausschließlich für Kinder aus dem Ort Gangelt bis einschließlich 13 Jahren vorgesehen. Der Kartenvorverkauf findet vom 26.-28.10.2021 jeweils von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Gangelt, Raiffeisenstraße 2 statt. Der Vorverkauf für die Sankt Martinstüten in Breberen findet am 17.10 von 10 bis 13 Uhr und am 20.10. von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Breberen, Buscherheide statt.

Den Organisationsteam der Löscheinheiten Breberen und Gangelt ist bewusst, dass insbesondere der fehlende klassische Laternenumzug ein großer Einschnitt für die Kinder sein wird. Wir hoffen jedoch, möglichst viele bunte und selbstgebastelte Laternen auf dem Schulhof und entlang der Zugstrecke in Breberen bestaunen zu können.

