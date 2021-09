FW Gangelt: Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Gangelt

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Gangelt

Gangelt/Birgden

An diesem Wochenende konnte die Feuerwehr Gangelt bereits das dritte neue Fahrzeug des Jahres in ihren Reihen begrüßen. Nach dem Katastrophenschutzfahrzeug und dem Großtanklöschfahrzeug konnten die Einsatzkräfte nun ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für den Standort Birgden in Empfang nehmen.

Die Freude über das neue Fahrzeug der Einheit Birgden war riesig. Während vier Mitglieder gemeinsam mit der Leitung der Feuerwehr das neue Fahrzeug im Magirus-Werk in Ulm abholten, bereiteten die übrigen Mitglieder einen gebührenden Empfang vor. Mit Strahlrohren und Lichteffekten wurde das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 am Feuerwehr Gerätehaus Birgden begrüßt. Das bisher am Standort Birgden stationierte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 stammt aus dem Jahre 1995 und somit bereits rund 26 Jahre alt. Aus einsatztaktischen Gründen und den zunehmenden Gefahrenquellen wie den steigenden Einwohnerzahlen, der neuen Bundesstraße 56 sowie dem weiteren Ausbau der Gewerbegebiete hatte der Rat der Gemeinde Gangelt der Anschaffung dieses Fahrzeuges zugestimmt.

Das neue HLF 20 ist ein Vorführfahrzeug mit Mercedes-Benz Fahrgestell und einem Aufbau der Firma Magirus GmbH. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hat eine Gruppenkabine (9 Personen Besatzung), Allradantrieb, 7 Geräteräume und vieles mehr. Für den Erstangriff verfügt das HLF 20 über einen 2.000 Liter umfassenden Löschwasserbehälter aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) und einen 200 Liter umfassenden Schaummittelbehälter aus Polyethylen (PE). Um schnell und effektiv Menschen aus dem giftigen Brandrauch retten zu können, haben gleich vier Einsatzkräfte die Möglichkeit, sich während der Anfahrt mit Atemschutz ausrüsten zu können. Das markanteste Detail an diesem Fahrzeug ist die umfangreiche Beladung zur technischen Hilfeleistung. Neben dem Material für Löscheinsätze bei Bränden ist unter anderem ein hydraulischer Rettungssatz mit Rettungsschere und Rettungsspreizer verlastet. Der Schutz der Einsatzkräfte steht auch bei diesem Fahrzeug im Vordergrund. So verfügt das HLF 20 über eine Hygienewand, die alle Möglichkeiten der Hand-, Körper- und Gerätereinigung bietet.

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) ist ein wichtiger Baustein im Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gangelt. Insbesondere bei technischen Hilfeleistungen wie nach Verkehrsunfällen von Pkw und Lkw werden mit Hilfe der hydraulischen Rettungsgeräte Unfallopfer aus den Fahrzeugen befreit.

