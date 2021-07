Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Zwölf neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr Gangelt

Gangelt (ots)

Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt beendeten kürzlich mit dem Modul 3 und 4 Lehrgang den wesentlichen Teil ihrer Grundausbildung.

Nachdem im ersten Teil der Grundausbildung eher theoretische Kenntnisse vermittelt wurden, stand nun endlich "richtige" Feuerwehrarbeit auf dem Lehrplan. Schläuche rollen, Knoten und Stiche üben, Fahrzeuge stabilisieren, Einsatzstellen absichern und immer wieder Schläuche rollen. Dass sich die Löscheinheiten auf ihre neuen Kameraden freuen können, wurde jedem der Ausbilder in den 80 Unterrichtsstunden schnell bewusst. Spürbar war, dass vielen Nachwuchskräften Feuerwehr im Blut liegt. Die meisten der zwölf Teilnehmer waren den Ausbildern bereits aus dem ersten Teil der Grundausbildung sowie aus der Jugendfeuerwehr bekannt. Für die Teilnehmer ist mit dem Ende der Modulausbildung ein großer Schritt geschafft, nun gilt es, das erlernte Wissen in der Praxis weiter zu vertiefen. Bei der Abschlussprüfung mussten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Bei einem Verkehrsunfall geriet ein Fußgänger unter einen Pkw. Die Teilnehmer sicherten die Einsatzstelle, stabilisierten die Lage und befreiten den Fußgänger aus seiner misslichen Lage. Hierfür wurde das Fahrzeug mit Hebekissen angehoben. Die Leitung der Feuerwehr zeigte sich äußerst zufrieden mit der Qualität der Ausbildung und bedankten sich bei Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Christoph Derichs und seinem Team für die engagierte Arbeit in den vergangenen Wochen. Ebenso zufrieden zeigte sich Kreisbrandmeister Klaus Bodden, der sich vor Ort ein Bild von der guten Qualität der Grundausbildung machte.

Folgenden Lehrgangsteilnehmern konnte Kreisbrandmeister Klaus Bodden eine Teilnahmeurkunde überreichen: Simon Beumers (Löscheinheit Breberen) Merlijn van Teeffelen, Sasha van Vehmendahl, Niklas Blum, Andreas Gössler (alle Löscheinheit Hastenrath) Lucas Jansen, Justin Möller (beide Löscheinheit Gangelt) Paul Kluge, Robin Jansen, Florian Schmitz, Joel Spangenberg (alle Löscheinheit Birgden) Dennis Lemmens (Löscheinheit Schierwaldenrath)

