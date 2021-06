Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Glück im Unglück bei Verkehrsunfall

Gangelt/Mindergangelt (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines niederländischen Kleintransporters. Gegen 17:40 Uhr befuhr der Mann die Schinvelder Straße in Richtung niederländischer Grenze. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer kurz vor dem Ortsausgang von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, überfuhr mehrere Schilder und kam in einem Grünstreifen zum stehen. Glücklicherweise kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Bei der anschließenden Unfallaufnahme unterstützte eine Einsatzkraft der Feuerwehr die Polizei in dem er als Dolmetscher fungierte. Anschließend halfen die Einsatzkräfte bei der Bergung des Unfallfahrzeuges. Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte der Einheiten Gangelt und Stahe-Niederbusch etwa eine Stunde lang unter der Leitung von Brandinspektor Tim Breickmann im Einsatz.

