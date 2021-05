Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Spende für die Deutsche Feuerwehrhilfe

Gangelt

Wie bereits berichtet stellt die Feuerwehr Gangelt sukzessiv ihre Einsatzuniformen um. Während die gut erhaltene Einsatzkleidung als Ersatzkleidung für Wärmegewöhnungen und nach Brandeinsätzen dient, findet auch die nicht mehr einsatztaugliche Schutzkleidung eine sinnvolle Verwendung.

Über viele Jahre haben sich die Aufgaben und das Einsatzspektrum der Feuerwehr stark verändert. Früher hatten die meisten Einsätze mit der Brandbekämpfung zu tun, heute liegt der Schwerpunkt eher bei Einsätzen mit technischer Hilfeleistung. Durch diesen Wandel, aber auch durch den technischen Fortschritt der vergangen Jahre, hat sich auch die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen weiterentwickelt. Die Feuerwehren Gangelt und Selfkant sowie die Gemeinden Gangelt und Selfkant sind sehr bestrebt ihren Mitgliedern für ihren persönlichen Einsatz, bei allen Tätigkeiten in der Feuerwehr, einen optimalen Schutz durch moderne Ausrüstung zu gewährleisten. Damit die noch funktionstüchtige Einsatzkleidung weiterhin ihren Zweck erfüllt, haben sich die Feuerwehren Gangelt und Selfkant nun entschlossen mehrere Einsatzjacken und -hosen sowie Schutzhelme dem Verein "Deutsche Feuerwehrhilfe e.V." zu spenden. Insgesamt kamen sieben Container mit Schutzkleidung und Schutzhelmen zusammen. Die Deutsche Feuerwehrhilfe ist eine Hilfsorganisation die weltweit tätig ist. Sie verteilt an Feuerwehren in diversen Ländern gespendete Ausrüstung und Fahrzeuge, unterstützt andere Feuerwehren beim Thema Waldbrand durch Ausbildungen und teils durch Fachberater. Die Abholung der Einsatzkleidung und die Verteilung an entsprechende Feuerwehren wird durch die Deutsche Feuerwehrhilfe organisiert. Die Feuerwehren Gangelt und Selfkant hoffen, dass unser Beitrag bei den entsprechenden Feuerwehren im Ausland weiterhin gute Dienste leistet.

Weitere Informationen zur "Deutsche Feuerwehrhilfe e.V." finden sie auf der Homepage des Vereins deutsche-feuerwehrhilfe.de

