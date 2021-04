Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Erstmeldung - Geplante Sprengung in Kreuzrath

Gangelt/Kreuzrath (ots)

Bei Sondierungsarbeiten in einem Neubaugebiet in Gangelt-Kreuzrath wurden durch den Kampfmittelräumdienst mehrere kleinere Sprengkörper im Feld entdeckt. Da ein Transport der Weltkriegskampfmittel zu kritisch gewesen wäre, werden die Sprengkörper vor Ort gesprengt. Zur Sicherheit wurden die anliegenden Wohnhäuser in einem Umkreis von 150 Metern um den Fundort geräumt. Die betroffenen Einwohner werden währenddessen im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht und versorgt. Ebenso werden die angrenzenden Straßenzüge rund um den Fundort durch die Kreispolizeibehörde Heinsberg gesperrt. Die Sprengung erfolgt in zwei Schritten.

Phosphor

Weißer Phosphor ist ein äußerst reaktiver Stoff der bereits durch Kontakt mit dem in der Umgebungsluft enthaltenen Sauerstoff reagiert und in Brand gerät. Da der Kontakt mit Phosphor gesundheitsschädlich ist, gehen sowohl der Kampfmittelräumdienst als auch die zur Sicherheit anwesende Feuerwehr nur mit schwerer Schutzausrüstung vor.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell