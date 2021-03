Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Neue Drehleitermaschinisten für die Feuerwehr Gangelt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gangelt (ots)

Nach fast einem halben Jahr Stillstand konnte am Wochenende der erste Lehrgang des Jahres für die Feuerwehr Gangelt beendet werden. Vier Teilnehmer wurden als Drehleiter-Maschinisten ausgebildet.

Es war ein ungewöhnlicher Lehrgang in einer besonderen Situation. Organisationstalent und Engagement sorgten jedoch dafür, dass der Lehrgang qualitativ den anderen Lehrgängen in nichts nachgestanden hat. Zur Reduzierung der Kontakte fand der theoretische Unterricht komplett online statt. An mehreren Abenden lernte die Teilnehmer Funktionsweisen der Drehleiter, Einsatzgrundsätze und technische Details kennen. Hierbei sorgten Lehrgangsleiter Tim Breickmann und sein Team für abwechslungsreiche und spannenden Themen. Das A & O bei der Maschinistenausbildung ist jedoch die Handhabung der Drehleiter. Das Austesten der Belastungsgrenzen und das Gefühl für die Proportionen und Reaktionen der Gerätschaften kann jedoch nicht online vermittelt werden. Um die Kontakte jedoch so gering wie möglich zu halten, fand die praktische Ausbildung in Kleinstgruppen beziehungsweise in Einzelcoachings statt. Auch hier zeigte sich das Ausbilderteam durchaus kreativ. Um die Menschenrettung in der Nikolausschule Breberen, der Sankt Maternus Kirche in Breberen und der Gesamtschule in Gangelt realistischer zu simulieren, wurden lebensgroße Pappfiguren in die Fenster gestellt. Hierbei leisteten die ehemaligen Pappkameraden aus dem Borussia-Park wertvolle Dienste. Mit Beginn des ersten Lockdown wurden rund 25.000 Pappfiguren als "Platzhalter" für die Fans bei Geisterspielen im Borussia-Park aufgestellt. Während diese Aktion international für Aufsehen sorgte, dienten ein Teil der Figuren nun beim diesjährigen Drehleitermaschinistenlehrgang als Komparsen. Da sowohl Frauen als auch Männer und Kinder unter den Figuren waren, konnten die Teilnehmer recht realistische Priorisierungen vornehmen.

Für die Teilnehmer war es ein äußerst spannender und kurzweiliger Lehrgang. Ebenso zeigte sich Günter Paulzen als Leiter der Feuerwehr äußerst zufrieden mit der Qualität der Ausbildung. Folgende Einsatzkräfte haben den Lehrgang mit Erfolg teilgenommen: Heiko Dreßen (Bauhofstaffel / stv. Leiter der Feuerwehr) Patrick Hermes (Löscheinheit Gangelt) Christoph Paulussen (Löscheinheit Gangelt) Andre Gardenier (Bauhofstaffel / Löscheinheit Gangelt)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell