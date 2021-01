Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Rund 2000 Weihnachtsbäume eingesammelt

Gangelt (ots)

Seit mehreren Jahren sammelt die Feuerwehr Gangelt Anfang Januar ausgediente Weihnachtsbäume ein. Leider musste der Service für die Bürger in diesem Jahr ohne die Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung stattfinden.

Während im vergangenen Jahr viele Traditionen ausfallen mussten, war der festlich geschmückte Weihnachtsbaum für viele Einwohner der Gemeinde Gangelt ein wichtiger Aspekt des Weihnachtsfestes. Nachdem die heiligen drei Könige weitergezogen sind, wird der Baum in den meisten Familien abgeschmückt. Doch wohin mit dem alten Baum? An dieser Stelle steht seit einigen Jahren die Feuerwehr den Einwohnern der Gemeinde Gangelt zur Seite. Um neun Uhr starteten zahlreiche kleine Gruppen mit privaten Fahrzeugen wie Traktoren und Kleintransportern um die alten Weihnachtsbäume in allen Teilen der Gemeinde Gangelt einzusammeln. Die gesammelten Bäume waren dabei so unterschiedlich wie die Bürger der Gemeinde Gangelt. Hierbei konnten die Mitglieder der Feuerwehr Gangelt rund 2.000 Bäume einsammeln. Aus Sicherheitsgründen führten die Mitglieder der Einsatzabteilung die Sammlung in diesem Jahr ohne die Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung durch. Zudem trugen die Einsatzkräfte Mund-Nasen-Bedeckungen um eine potentielle Ansteckungsgefahr zu minimieren. Schließlich muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zwingend aufrecht erhalten bleiben. Aus dem gleichen Grund musste das gemeinsame Mittagessen als kleine Stärkung ausfallen. Dennoch war die Motivation der beteiligten Kameraden hoch, denn die gesammelten Weihnachtsbäume werden durch eine Entsorgungsfirma recycelt und wiederverwertet. Zudem erhält die Jugendfeuerwehr für das Einsammeln der Weihnachtsbäume seitens der Gemeinde Gangelt eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt besteht derzeit aus rund 60 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Neben dem regelmäßigen, zweiwöchigen Übungsdienst, stehen zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm. Ausführliche Informationen und Übungstermine der Jugendfeuerwehr Gangelt finden Sie unter www.feuerwehr-gangelt.de/jfw

