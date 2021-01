FW Gangelt: Abholung der Weihnachtsbäume durch die Feuerwehr (FOTO)

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

An diesem Samstag, den 9. Januar 2021, sammelt die Feuerwehr Gangelt kostenlos Weihnachtsbäume im kompletten Gemeindegebiet Gangelt ein.

Seit einigen Jahren sammelt die Feuerwehr Gangelt hunderte Weihnachtsbäume im Gemeindegebiet kostenlos ein. Während in den vergangenen Jahren die Sammlung federführend von der Jugendfeuerwehr organisiert wurde, können die Nachwuchskräfte, ebenso wie die Ehrenabteilung in diesem Jahr leider nicht teilnehmen. Lediglich die Mitglieder der Einsatzabteilung sammeln in kleinen Gruppen die Bäume ein. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gangelt werden gebeten, die Weihnachtsbäume abgeschmückt und gut sichtbar vor 9:00 Uhr an den Straßenrand zu legen. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Verkehr durch die Weihnachtsbäume nicht behindert wird und dass die Bäume nicht auf die Straße rollen können. Die gesammelten Weihnachtsbäume werden durch eine Entsorgungsfirma recycelt und wiederverwertet. Die Jugendfeuerwehr erhält durch die Gemeinde Gangelt für das Einsammeln der Weihnachtsbäume eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

