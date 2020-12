Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Stürmischer Sonntag für die Feuerwehr Gangelt

GangeltGangelt (ots)

Nach ruhigen und besinnlichen Weihnachtstagen sorgte Orkantief "Hermine" für mehrere Einsätze bei der Feuerwehr Gangelt. Zunächst wurden um 13:29 Uhr die Einheiten Breberen und Hastenrath zu einem wetterbedingten Hilfeleistungseinsatz zwischen Breberen und Saeffelen alarmiert. Dort versperrte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn der Kreisstraße 3. Da es sich hierbei nur um ein kleineres Bäumchen handelte war die Gefahr schnell beseitigt. Um 14:36 Uhr ging es weiter im Ortsteil Stahe. An der gebrannten Straße versperrte ein umgestürzter Baum einen Radweg. Die Löscheinheit Stahe-Niederbusch beseitigte mit Hilfe einer Motorkettensäge das Hindernis. Um 15:15 Uhr ging es dann weiter für die Löscheinheit Hastenrath. Zwischen Hastenrath und Saeffelen versperrte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn Hoferstraße. Die Einsatzkräfte beseitigten das Hindernis, da jedoch weitere Bäume umzustürzen drohten, wurde zur Sicherheit der Bereich gesperrt. Um 15:19 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Löscheinheit Stahe-Niederbusch ein weiterer Notruf. In Hohenbusch war in Höhe des Westgate des NATO-Flugplatzes ein Baum auf eine Telefonleitung gestürzt, zudem versperrten drei weitere Bäume die Zufahrtsstraße. Mit Hilfe von Motorkettensägen wurden die Hindernisse beseitigt und die Straßen wieder freigeräumt. Etwas aufwendiger war ein Einsatz der Feuerwehr Selfkant. Im Ortsteil Tüddern hatte sich eine größere Blechplatte von einem Dach gelöst und drohte auf die Fahrbahn der Von-Humbold-Straße zu stürzen. Hierbei unterstützte die Drehleiterbesatzung der Feuerwehr Gangelt die Kameraden der Feuerwehr Selfkant. Mit Hilfe der Drehleiter konnte das Blech provisorisch am Dach befestigt werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

