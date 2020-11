Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Mehrere Fälle von Brandstiftung in Gangelt

GangeltGangelt (ots)

Am späten Freitag Abend entzündeten gegen 23 Uhr unbekannte Täter einen größeren Stapel Prospekte, die an der Bushaltestelle "Gangelt Amt" gelagert waren. Ein aufmerksamer Anwohner hatte dies bemerkt und unverzüglich Feuerwehr und Polizei informiert. Zudem nahm der Anwohner bereits erste Löschversuche vor, so dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen mussten. Einen weiteren Fall von Brandstiftung beschäftigte die Feuerwehr am Samstag Mittag. Mit Hilfe von Büchern versuchten unbekannte Täter die Böschung an der Bundesstraße in Höhe eines Parkplatzes anzuzünden. Glücklicherweise war das Feuer weitestgehend erloschen, so dass die alarmierte Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten sich bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Rufnummer 02452-9200 zu melden.

