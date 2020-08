Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Waldbrand in Gangelt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gangelt/Mindergangelt (ots)

Die Feuerwehren Gangelt und Selfkant wurden heute Nachmittag zu einem Waldbrand zwischen Gangelt und Süsterseel alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Waldstück zwischen dem Jugendzeltplatz Süsterseel und dem Wildpark auf einer Fläche von 70 mal 50 Metern in Flammen stand. Glücklicherweise sorgte die Schwüle Hitze dafür, dass sich der Brand nur langsam ausbreiten konnte. Hierdurch gelang es der Feuerwehr schnell den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Besonders effektiv zeigten sich hierbei die kürzlich angeschafften Waldbrandrucksäcke. Dank der kleinen und wendigen Schläuche (d) konnten die vorgehenden Trupps schnell die Flammen runter löschen. Da sich das Feuer in den Waldboden gefressen hatte zogen sich die Löscharbeiten über mehr als vier Stunden hin. In mühevoller Arbeit musste der Waldboden geöffnet und abgelöscht werden. Neben dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Günter Paulzen machte sich auch Förster Wolfgang von der Heiden vor Ort ein Bild von dem Schaden. Die Ursache des Brandes ist noch Unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Pressestelle

BOI Oliver Thelen

Telefon: +49 151-25124098

E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de

Internet: www.feuerwehr-gangelt.de

Twitter: https://twitter.com/FWGangelt

Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrgangelt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell