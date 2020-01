Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Mehr als 1800 Weihnachtsbäume gesammelt

Gangelt (ots)

Die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Gangelt war am Samstag in allen Ortsteilen der Gemeinde Gangelt wieder einmal sehr präsent. Als besonderen Service für die Bürger der Gemeinde Gangelt sammelte die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume ein und führte diese der umweltgerechten Verwertung zu.

Bei beständigem Wetter sammelte die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt zahlreiche Weihnachtsbäume im gesamten Gemeindegebiet ein. Unterstützt wurden die Kinder und Jugendlichen hierbei von ihren Feuerwehrkameraden der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Mit privaten Traktoren und Anhängern sammelte mehr als 100 Mitglieder der Feuerwehr Gangelt in allen Ortsteilen rund 1.800 Weihnachtsbäume ein. Selbst die größten Bäume stellten für die Jugendfeuerwehr kein Problem dar. Mit Teamwork wurde die Herausforderung spielend gemeistert. Nach rund dreistündiger Arbeit lud der stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwart Bernhard Horrichs die Helfer im Namen der Wehrführung zu einer kleinen Stärkung ins Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Breberen ein. In einer kurzen Ansprache dankten der Leiter der Feuerwehr Gangelt Günter Paulzen und sein Stellvertreter Heiko Dreßen allen Helfern für ihr Engagement für die Jugendfeuerwehr. Die sehr aktive Jugendfeuerwehr bildet schließlich den Nachwuchs für die Einsatzabteilung und sorgt so dafür, dass der Brandschutz in der Gemeinde Gangelt auch zukünftig gesichert ist. Die gesammelten Weihnachtsbäume werden durch eine Entsorgungsfirma recycelt und wiederverwertet. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt erhält für das Einsammeln der Weihnachtsbäume eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt besteht derzeit aus rund 50 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Neben dem regelmäßigen, zweiwöchigen Übungsdienst, stehen zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm. Ausführliche Informationen und Übungstermine der Jugendfeuerwehr Gangelt finden Sie unter www.feuerwehr-gangelt.de/jfw

