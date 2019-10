Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: 28 neue Truppführer für die Feuerwehren im Kreis Heinsberg

Bild-Infos

Download

Kreis Heinsberg (ots)

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung für den 55. Truppführerlehrgang der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Heinsberg wurden den Lehrgangsteilnehmern kürzlich Ihre Zeugnisurkunden durch den stellvertretenden Landrat Wilhelm Paffen ausgehändigt.

Kreisbrandmeister Klaus Bodden konnte wieder einmal zahlreiche Gäste aus der Politik, der Verwaltung und aus den Reihen der Feuerwehr begrüßen. Diesmal allerdings nicht wie sonst üblich im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung sondern im frisch sanierten Feuerschutzzentrum in Erkelenz. Der Truppführerlehrgang war auch einer der ersten Lehrgänge die in den neuen Räumlichkeiten durchgeführt werden konnte. Drei moderne Schulungsräume bieten hier den Teilnehmern beste Voraussetzung. Während die Schulungsräume werktags hauptsächlich vom Rettungsdienst RDHS genutzt werden, finden abends und am Wochenende regelmäßig Schulungen und Seminare der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Heinsberg statt. Der stellvertretende Landrat Willi Paffen zeigte sich ebenfalls beindruckt von den modernen Schulungsräumen. Ebenso beindruckt war der stellvertretende Landrat von der Leistung der Teilnehmer. In 44 Ausbildungsstunden wurde den Teilnehmern das notwendige Wissen vermittelt um einen selbständigen Trupp zu führen. Zukünftig nehmen die Absolventen Verantwortung für einen selbständigen Trupp, somit tragen Sie Verantwortung für andere Menschen. Mit ihrem Engagement für übernehmen Feuerwehrleute eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft, so Willi Paffen. Einen besonderen Dank sprach Willi Paffen dem Lehrgangsleiter Jochen Küppers und seinem Team für die gute Ausbildung der Teilnehmer aus. Von der fundierten Ausbildung überzeugte sich ebenfalls Kreisbrandmeister Klaus Bodden. "Als Truppführer seid ihr die Augen und Ohren des Einsatzleiters was insbesondere im Atemschutzeinsatz enorme Bedeutung hat." Klaus Bodden sprach zudem seinen Dank an das Ordnungsamt des Kreises Heinsberg für die gute Vorbereitung und die Zuarbeit im Hintergrund aus. Bevor Willi Paffen und Klaus Bodden den Absolventen ihre Urkunden verliehen, wurden zunächst die drei besten Lehrgangsteilnehmer ausgezeichnet. Daniel Nießen von der Feuerwehr Erkelenz, Laura Küppers von der Feuerwehr Heinsberg und Tobias Scheunemann von der Feuerwehr Hückelhoven wurde als Dank für ihre besonders guten Leistungen seitens der Kreisverwaltung einen Bildband des Kreises Heinsberg und seitens des Kreisfeuerwehrverbandes ein Jahresabonnement der Fachzeitschrift "FEUERWEHReinsatz:nrw überreicht. Vom 7. September bis zum 9. Oktober 2019 wurden die angehenden jungen Führungskräfte in mehr als 40 Stunden an 4 Samstagen und 2 Abenden in der Woche, in Praxis und Theorie auf Ihre bevorstehenden Aufgaben und Verantwortungen geschult und ausgebildet. Das Team rund um Lehrgangsleiter Jochen Küppers hatten einen anspruchsvollen Ausbildungsplan für diesen Lehrgang angesetzt. So standen unter anderem Themen wie Rechtsgrundlagen, Brandsicherheitswachdienst, Gefahren der Einsatzstelle, Technische Hilfeleistung, Fahrzeugkunde und ABC-Gefahrenstoffe auf dem theoretischen Stundenplan. Die praktische Ausbildung beschäftigte sich mit Einsatzgrundsätzen, taktische Vorgehensweisen, Gebäude-, Fahrzeug- und Flüssigkeitsbränden sowie der Wasserförderung. Insbesondere das Erkennen und richtige Handeln auf die anzutreffenden möglichen Gefahren wurden trainiert.

Folgende Teilnehmer haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen: Holger Behrens, Christoph Lemmens (Feuerwehr Wassenberg) Dennis Klein, Torben Ritter (Feuerwehr Wegberg) Daniel Engeln, Marc Goertz, Patrick Heinrichs, Laura Küppers, Jan Schmitz, Daniel Vochsen (Feuerwehr Heinsberg) Daniel Nießen, Sven Landmesser, Markus Klasa, Domenic Hülsen (Feuerwehr Erkelenz) Tobias Scheunemann, Daniel Küsters, Nicole Papen, Daniel Nobis (Feuerwehr Hückelhoven) Julian Mäntz, Christian Schmidt (Feuerwehr Übach-Palenberg) Andre Gardenier, Andreas Dautzenberg (Feuerwehr Gangelt) Jens Zimmermann, Roman Schmitz, Andre Stocks, Jolene Veenendaal (Feuerwehr Geilenkirchen) Florian Meisters, Patrick Bartosch (Feuerwehr Selfkant)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Heinsberg e.V.

Geschäftsführer

BOI Oliver Thelen

Telefon: +49 151-25124098

E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de

Internet: www.kfv-heinsberg.de

Facebook: https://www.facebook.com/kfvheinsberg

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell