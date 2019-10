Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Neue Jugendgruppenleiter für die Feuerwehren im Kreis Heinsberg

Bild-Infos

Download

Kreis Heinsberg (ots)

Der Jugendfeuerwehr des Kreises Heinsberg mangelt es derzeit nicht an Nachwuchs. Damit für die Kinder und Jugendlichen auch zukünftig eine professionelle Betreuung sichergestellt ist, wurden kürzlich zwölf neue Betreuer ausgebildet.

Mit fast 500 Mitgliedern zählt die Jugendfeuerwehr zu einer der größten Jugendorganisationen im Kreis Heinsberg. Damit auch zukünftig den Jugendfeuerwehren im Kreis Heinsberg ausreichend qualifizierte Ausbilder und Betreuer zur Verfügung stehen, führte der Kreis Heinsberg auch in diesem Jahr wieder einen Jugendgruppenleiterlehrgang durch. Diesmal konnte Lehrgangsleiter Steffen Morjan gleich zwölf Teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet im Feuerschutzzentrum in Erkelenz begrüßen. An zwei Wochenenden mit insgesamt rund 30 Unterrichtsstunden erlernten die Teilnehmer allerhand über Gruppenpädagogik und Gruppendynamik. Darüber hinaus wurden aber verstärkt organisatorische Besonderheiten und Rechtsgrundlagen vermittelt. Bei der Abschlussveranstaltung im Feuerschutzzentrum überzeugten sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Vaehsen und Kreisjugendfeuerwehrwart Willi Welfens von der guten Ausbildung. Vaehsen und Welfens bedankten sich bei den Lehrgangsteilnehmern, die engagiert und motiviert waren. Des Weiteren bedankten sie sich bei Steffen Morjan und Ilka Karduck sowie bei den Ausbildern, die den Stoff gut, verständlich und praxisnah vermittelt haben. Beide lobten die Bereitschaft trotz knapper Freizeit sich neben dem regulären Feuerwehrdienst auch noch für die Belange der Jugendfeuerwehr zu kümmern, da gerade die Jugendfeuerwehrmitglieder das zukünftige Rückgrat für die Freiwillige Feuerwehr ist und den Brandschutz in den Kommunen so in der Zukunft auf längere Zeit sicherstellen wird.

Folgende Teilnehmer haben den Jugendgruppenleiterlehrgang (Teil 1) erfolgreich absolviert: Tobias Maaßen, Jonas Theißen (Feuerwehr Gangelt) Jan Pioch, Daniel Dewald (Feuerwehr Geilenkirchen) Tracy Görgemanns, Diane Babies (Feuerwehr Heinsberg) Niklas Böhm, Linda Schwichtenberg, Rodrick Manuel (Feuerwehr Hückelhoven) Hannah Schmitz, Bastian Strunk, Christian Stein (Feuerwehr Waldfeucht)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Heinsberg

Geschäftsführer

BOI Oliver Thelen

Telefon: +49 151-25124098

E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de

Internet: www.kfv-heinsberg.de

Facebook: https://www.facebook.com/kfvheinsberg

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell