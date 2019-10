FW Gangelt: Sankt Martin in Gangelt

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Die Sankt Martinsfeierlichkeiten haben im Ort Gangelt eine lange Tradition und sind fest mit der Feuerwehr verbunden. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Fest wieder auf Hochtouren.

Haussammlung ab 1.Oktober Wie in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder eine Sankt Martinstüte geben. In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 3. November führen die Angehörigen der Einheit Gangelt Haussammlungen zur Finanzierung der St. Martinsfeier, insbesondere der St. Martinstüten für die Kinder durch. Die Angehörigen der Feuerwehr werden wie in jedem Jahr die Sammlung in Uniform durchführen. Wir bitten um Verständnis, wenn die Feuerwehrmitglieder in den Abendstunden zu Ihnen kommen, da sie die Sammlung in ihrer Freizeit durchführen.

Start des St Martins-Festes am 16.11.2019 um 17:30 Uhr Das St. Martinsfest in Gangelt beginnt in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Dieser wird von Gangelter Kindern gestaltet und beginnt um 17:30 Uhr. Anschließend startet der St. Martinszug ab der Kirche. Zunächst führt der Laternenumzug vom Freihof zur Katharina-Kasper-Straße, wo wir die Bewohner der ViaNobis abholen. Gleichzeitig können so die Bewohner der Einrichtung, die aufgrund ihrer Behinderung leider nicht mitziehen können, ebenfalls am Sankt Martinsfest teilhaben. Die Zugstrecke führt anschließend weiter über die Wallstraße Heinsbergerstraße, Markt und Burgstraße zum großen St Martinsfeuer am Bongert. Von dort aus geht es über den Bongert und die Bruchstraße zurück zur Kirche, wo die St. Martinstüten ausgeteilt werden. Das im vergangenen Jahr bewährte Verteilkonzept soll auch in diesem Jahr wieder dafür sorgen, dass längere Wartezeiten in der Kirche vermieden werden.

Das Organisationsteam der Feuerwehr Gangelt hat dieses Konzept bereits weit im Vorfeld mit Vertretern der Kirche, der beiden Kindergärten, der ViaNobis und dem Ortsvorsteher entwickelt. Verbesserungsvorschläge und Anregungen sind auch zukünftig gerne gesehen.

