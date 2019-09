Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Übung schafft Sicherheit im Umgang mit Gas

Kreis Heinsberg (ots)

Unkontrolliertes Ausströmen von Erdgas und Gasbrände kommen glücklicherweise nur sehr selten vor. Um dennoch auf diese Gefahren vorbereitet zu sein, nahmen 17 Führungskräfte aus dem Kreis Heinsberg und der Stadt Mönchengladbach an einem Spezialseminar zu diesem Themenbereich teil.

Erdgas ist ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung, welcher in der Regel einen sicheren Energieträger darstellt. In seltenen Fällen, meistens durch Unfälle bei Bauarbeiten verursacht, stellt das unkontrollierte Austreten von Erdgas eine größere Gefahr dar. Auf dem Trainingsgelände der Westnetz GmbH in Niederzier bildeten Seminarleiter Frank Swoboda und sein Kollege Michael Blum, beide erfahrene Dozenten der Westnetz GmbH und gleichermaßen Führungskräfte der Feuerwehr, die Teilnehmer aus dem Kreis Heinsberg und der Stadt Mönchengladbach weiter. Das Trainingsgelände der Westnetz GmbH in Niederzier mit seinem realen Verteilnetz Gas/Wasser/Strom bot den Seminarteilnehmern auf rund einem Hektar Fläche dazu ideale Voraussetzungen.

Bei Unfällen an Erdgasanlagen und undichten Gasleitungen wird zunächst die Feuerwehr alarmiert. Allerdings erhalten die Einsatzkräfte der Feuerwehr dabei umgehend Unterstützung von Mitarbeitern des regionalen Energieversorgers, in der Regel von der NEW Netz GmbH. Damit diese Zusammenarbeit im Einsatzfall vertieft wird, stand zunächst eine theoretische Unterweisung in Aufbau und Betrieb von Erdgasnetzen auf der Tagesordnung. Anschließend wurde den Teilnehmern die Maßnahmen des Energieversorgers und der Feuerwehr an Schadenstellen erklärt. Hierbei zeigte sich der Vorteil des Seminarleiters, der als Zugführer der Feuerwehr und als Gasfachmann der Westnetz GmbH beide beteiligte Seiten bestens kennt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen bekamen die Teilnehmer die Gelegenheit, auf dem Trainingsgelände verschiedene Einsatzszenarien kennenzulernen und praktisch zu üben. Mehr als zwei Stunden lang wurde austretendes Erdgas in verschiedenen Umgebungen und Konzentrationen gemessen, sowie Gasbrände mit verschiedenen Methoden bekämpft. Wie immer bei der Feuerwehr gilt: "Kein Einsatz ist wie der Andere". Die begeisterten Teilnehmer haben nun mehr Kenntnisse und Sicherheit im Umgang mit Erdgas sammeln können. Ermöglicht wurde das Seminar durch die NEW Netz GmbH aus Geilenkirchen.

