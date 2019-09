Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Deutsche Meisterschaften im Treppenlauf

Gangelt / Rottweil (ots)

Am Sonntag fanden bei strahlendem Sonnenschein die Deutschen Meisterschaften im Treppenlauf statt. Für Sportler, Polizisten und Feuerwehrleute galt es hierbei 1.390 Stufen und 232 Höhenmeter zu überwinden.

Mehr als 1.000 Teilnehmer aus 18 Nationen trafen sich bei schönstem Wetter um die 1.390 Stufen des Thyssen Krupp Aufzugstestturms zu bezwingen. Als Belohnung winkte den Teilnehmern nach 232 Höhenmetern ein atemberaubender Blick von Deutschlands höchster Aussichtsplattform über den Schwarzwald und bis zu den Alpen. Gleich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt hatten sich über Monate auf diesen Wettkampf vorbereitet. Neben dem Treppenhaus des Dampferzeugergebäudes des RWE Kraftwerks Niederaußem und dem Kölnturm diente insbesondere der Wilhelminaberg im niederländischen Landgraaf als Trainingsobjekt. Die beiden Teams der Feuerwehr Gangelt traten bei den Deutschen Meisterschaften im Treppenlauf erstmals in der Königsdisziplin an, dabei galt es den Turm in kompletter Schutzausrüstung zu bezwingen. Zu dem Atemschutzgerät mitsamt Maske mussten die Teilnehmer dieser Wertung die vollständige Schutzausrüstung, bestehend aus Überjacke und Überhose, Schutzhandschuhen, Feuerwehr-Sicherheitsstiefel und Feuerwehrhelm tragen. Mit der rund 25 Kilogramm schweren Schutzausrüstung galt es die 232 Höhenmeter zu überwinden. Hierbei konnten Michael Wagner und Tim Breickmann den Turm in einer beachtlichen Zeit von 25:07 Minuten besteigen. Ebenso erfolgreich waren Oliver Thelen und Patrick Hermes, die den Turm in einer Zeit von 30:19 Minuten bezwangen. Sieger des Tages war jedoch der Italiener Fabio Ruga, der den Turm in 6:57 Minuten bezwang. Die Gewinner in der Kategorie Feuerwehr wurden mit einer Zeit von 15:06 Minuten Sven Reuter und Ferdinand Oser von der Feuerwehr Konstanz.

Neben Sportlern und Einsatzkräften der Feuerwehr gab es in diesem Jahr erstmal eine eigene Wertung für Einsatzkräfte der Polizei. Hier bezwangen rund 100 Polizisten, teils in kompletter Schutzausrüstung den Turm. Der Thyssenkrupp Testturm in Rottweil ist ein 246 Meter hoher Aufzugstestturm für Express- und Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Der 2014 bis 2017 von Thyssenkrupp Elevator errichtete Turm bietet mit 232 Metern die höchste Besucherplattform Deutschlands und ist der weltweit zweithöchste Testturm für Aufzugsanlagen. Mit den Tiefgeschossen, die als Testumgebung für die Aufzugschächte mitverwendet werden, hat der Schaft eine Gesamtlänge von 275,5 Metern.

