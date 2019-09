Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Zehnjähriger Junge und sein Vater beweisen Zivilcourage

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag zu einem Brandeinsatz in Mindergangelt alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war in Höhe des Wildparks ein Flächenbrand auf einem Wiesenstück ausgebrochen. Während eine Passantin die Feuerwehr alarmierte, eilten ein zehnjähriger Junge und sein Vater, die sich zufällig in der Nähe befanden, zu dem aufsteigenden Rauch. Durch ihr beherztes Eingreifen konnten die Beiden den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Hierdurch konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf einen unmittelbar daneben befindlichen Imkeranhänger mit mehreren Bienenvölkern ausbreitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bewässerten anschließend Brandstelle um ein weiteres Aufflammen zu verhindern. Dem Jungen und seinem Vater sprachen die Einsatzkräfte vor Ort noch ihren Dank aus und luden den Jungen zum nächsten Über der Jugendfeuerwehr am 30. September ein. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte der Einheiten Gangelt, Stahe-Niederbusch und der Bauhofstaffel unter der Leitung von Brandoberinspektor Oliver Thelen rund eine halbe Stunde lang im Einsatz.

