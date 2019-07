FW Gangelt: Mähdrescherbrand in Broichhoven

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend um 17:50 Uhr zu einem Brandeinsatz in Broichhoven alarmiert. Bei Erntearbeiten überhitzte der Motor eines Mähdreschers und drohte ein Weizenfeld in Brand zu stecken. Die Landwirte bemerkten schnell die Gefahr und setzten einen Notruf ab. Bereits fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Weizenfeld in Broichhoven ein. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Entzünden des Weizenfeldes verhindert werden. Die Feuerwehr kühlte den überhitzten Motor ab und kontrollierte das Umfeld mit einer Wärmebildkamera. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften unter der Leitung von Brandoberinspektor Heiko Dreßen vor Ort war, beendet.

