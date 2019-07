FW Gangelt: Hunde in Pkw eingeschlossen

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend um 18:25 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz am Freibad in Gangelt alarmiert. Aufmerksame Passanten hatten zwei Hunde bemerkt, die sich in einem verschlossenen Pkw befanden. Zudem waren die Fenster des Fahrzeuge alle verschlossen.

Aufgrund der hohen Außentemperaturen alarmierten die Passanten Feuerwehr und Polizei. Die Eigentümer des Fahrzeuges wurden durch die anrückenden Kräfte aufmerksam und öffneten das Fahrzeug, so dass ein gewaltsamen eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig wurde. Beide Hunde waren unverletzt. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle der Polizei und rückte wieder ein.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass sich bei den aktuellen Außentemperaturen das Fahrzeug bereits nach kurzer Zeit so aufheizt, dass für Lebewesen aller Art akute Lebensgefahr besteht. Bitte lassen Sie daher keine Kinder oder Tiere im Fahrzeug.

