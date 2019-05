Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Brand einer Photovoltaikanlage auf Produktionshalle

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Mittag um 11:42 Uhr zu einem Hallenbrand in Gangelt alarmiert. In einem holzverarbeitenden Betrieb wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Produktionshalle gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an dem Betrieb wurde die Feuerwehr bereits vorbildlich eingewiesen. Entgegen der ersten Meldungen war der Brand nicht in der Produktionshalle ausgebrochen, vielmehr war auf dem Dach einer Produktionshalle eine Photovoltaikanlage in Brand geraten. Couragierte Mitarbeiter des Betriebes hatten mit Handfeuerlöschern den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Da die Photovoltaikanlage noch weiter Strom produzierte, stellten die abgebrannten Leitungen eine zusätzliche Gefahr dar. Deshalb wurde umgehend eine Fachfirma zu Unterstützung hinzugezogen. Nachdem die Leitungen frei gemessen wurden, wurde der betroffene Bereich noch einmal gekühlt. Für die Dauer der Löscharbeiten stand zur Sicherheit der eingesetzten Kräfte ein Rettungswagen des RDHS an der Einsatzstelle in Bereitschaft. Insgesamt waren rund vierzig Einsatzkräfte etwa 1,5 Stunden lang in Einsatz.

