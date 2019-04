FW Gangelt: Tag der Feuerwehr in Birgden

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Am 19. Mai feiert die Löscheinheit Birgden der Feuerwehr Gangelt einen großen Tag der offenen Tür, bei dem rund um das Feuerwehrgeräthaus auf dem Großen Pley viele interessante Aktionen geboten werden.

Dabei verwandelt sich der Große Pley in eine Blaulichtmeile. Neben den Fahrzeugen der Löscheinheit Birgden werden hier die Drehleiter und der Rüstwagen aus Gangelt zu besichtigen sein. Die Kreiseinheiten der Feuerwehr werden sich ebenfalls präsentieren, unter anderem wird sich die Wasserrettungseinheit mit ihrem Tauchcontainer präsentieren. Der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg wird ebenfalls mit einem Infostand vor Ort sein. Der Ortsverband des Technischen Hilfswerkes aus Übach-Palenberg wird ebenfalls einige Fahrzeuge ausstellen Im Rahmen des Internationalen Museumstages wird auch das Dorf- und Feuerwehrmuseum geöffnet sein, einige Exponate weisen an diesem Tag den Weg zu den Einzelhändlern im Ort, die im Rahmen eines Verkaufsoffenen Sonntages ebenfalls geöffnet haben. Im Dorf- und Feuerwehrmuseum wird an diesem Tag ebenfalls der Modellbau Club Aachen seine Modelle vorführen. Die jüngeren Besucher können sich unter anderem auf Hüpfburg, Kletterfelsen und Wasserspiele freuen. Auch das leibliche Wohl kommt mit kühlen Getränken, Heißem vom Grill sowie nachmittags eine Cafeteria sicherlich nicht zu kurz.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

