FW Gangelt: Verletzter Fahrer bei Zusammenstoß mehrerer Lastwagen

Gangelt, B56n (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 8:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B56n alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Abfahrt Süsterseel zu einem Zusammenstoß zwischen einem voll beladenen Autotransporter (beladen mit acht Neufahrzeugen), einem weiteren Lastkraftwagen und einem Kleintransporter. Der Autotransporter wurde bei dem Aufprall erheblich deformiert. Der 31-Jährige Fahrer des Autotransporters zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst des Kreises Heinsberg, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, behandelt und anschließend in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Bei dem Unfall wurde zudem der Kraftstofftank des Autotransporters aufgerissen, so dass eine erhebliche Menge Kraftstoff austrat. Diese wurde zunächst von den Einsatzkräften der Feuerwehr aufgefangen und der ausgelaufene Kraftstoff mit Bindemitteln gebunden. Da sich die Einsatzstelle in der Gemeinde Selfkant befand, wurde zudem die Feuerwehr Selfkant nachgefordert. Diese pumpte mit Material des Gerätewagen Gefahrgut den restlichen Kraftstoff aus dem Tank des Autotransporters. Da ein Teil des Kraftstoffes in die Böschung gelangte, wurde zudem die Untere Wasserbehörde des Kreises Heinsberg sowie verschiedene Spezialunternehmen zur Beseitigung der Umweltgefahren an der Einsatzstelle tätig.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B56n zwischen Gangelt und Tüddern in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt werden. Die Sperrung wird vermutlich noch bis zum Abend andauern. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gangelt und Selfkant waren etwa 3 Stunden lang unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Günter Paulzen im Einsatz.

