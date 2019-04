Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Brand einer Gaststätte mit Hotelbetrieb in Mindergangelt

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Vormittag zu einem Brandeinsatz in Mindergangelt alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war es im Küchenbereich eines Restaurants mit angeschlossenem Hotelbetrieb zu einem Brand gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl eines Anbau hervor. Bei der Erkundung wurde schnell klar, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude aufhielten. Hierdurch konnten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Durch den schnellen und zielgerichteten Einsatz konnten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz verhindern dass sich das Feuer weiter ausbreitete und der Schaden gering blieb. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp in das Gebäude vor um noch einmal alle Räumlichkeiten zu kontrollieren und sicher zu stellen dass sich wirklich niemand mehr in dem Gebäude aufhielt. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera Glutnester ausfindig gemacht und entsprechend abgelöscht. Für die Dauer des Einsatzes stand ein Rettungswagen des RDHS zur Sicherheit für die eingesetzten Trupps an der Einsatzstelle in Bereitschaft. Glücklicherweise kam jedoch niemand zu schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren rund vierzig Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen rund zwei Stunden lang im Einsatz.

