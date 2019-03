Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Richtige Reaktionen bei kritischen Situationen

Im Einsatzfall zählt oftmals jede Sekunde, weshalb an Fahrer von Einsatzfahrzeugen ein hoher Anspruch gestellt wird. Umso wichtiger ist es, dass die Fahrer ihre Einsatzfahrzeuge auch in stressigen Situationen gut beherrschen. Gerade bei freiwilligen Feuerwehren, bei denen die Fahrer nicht täglich mit den Fahrzeugen unterwegs sind, ist eine gute Ausbildung wichtig. Um die richtige Reaktion in extrem Situationen zu trainieren fand am vergangenen Wochenende ein gemeinsames Fahrertraining der Feuerwehren Selfkant und Gangelt statt. Der Fahrtrainer Peter Müller, der sich auf Fahrsicherheitstrainings bei der Feuerwehr spezialisiert hat, begann die Ausbildung mit eine theoretischen Einheit am Freitag Abend. Hierbei wurde die praktische Übungseinheit mittels der Auffrischung und des Hinzufügen von neuem Hintergrundwissen zu dem Thema "Notbremsung" vorbereitet. Die Notbremsung ist das plötzliche, harte Bremsen zur Abwendung einer Gefahr. Dies wurde den Kameraden unter anderem mit dem Fahrzeugverhalten bei einer Notbremsung mit und ohne ABS, beim möglichen Ausbrechen von Fahrzeugen und der Vergleich von Notbremsungen mit unterschiedlich hohen Geschwindigkeiten den Feuerwehrkameraden näher gebracht. Dies geschah mithilfe von Beispielen, Videos sowie Erfahrungen und Erklärungen des Fahrsicherheitstrainers. Aufgeteilt in zwei Gruppen fand für die 12 Teilnehmer der Feuerwehr Gangelt und die 12 Teilnehmer der Feuerwehr Selfkant am nächsten Tag die praktischen Übungen auf dem Plan. Richtiges Bremsen, Lenken und Ausweichen wurde in mehreren Situationen geübt. Die Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden mit dieser wichtigen Ausbildung und plädierten für eine Wiederholung im nächsten Jahr.

