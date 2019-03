FW Gangelt: Jahresbericht der Feuerwehr Gangelt

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Auch wenn das Jahr 2019 bereits in vollem Gange ist, wollen wir uns die Zeit nehmen, ausführlich auf das vergangene Jahr zurück zu blicken.

Das Jahr 2018 war für die Feuerwehr Gangelt ein sehr bewegendes Jahr. 202 Männer und Frauen der Einsatzabteilung (Vorjahr 190) stellten in acht Löscheinheiten den Brandschutz in der Gemeinde Gangelt sicher. Nicht minder aktiv sind die 42 Mitglieder der Ehrenabteilung (Vorjahr 42). Auch wenn sie sich eigentlich schon in der "Feuerwehrrente" befinden, engagieren sie sich oftmals in den einzelnen Vorständen und stehen den anderen Kameraden mit Rat und Tat zur Seite. Die 44 Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr (Vorjahr 41) zeigten sich im vergangenen Jahr besonders aktiv und tragen dazu bei, dass die Freiwillige Feuerwehr Gangelt zurzeit keine Nachwuchssorgen hat.

Gleich zu Beginn des Jahres sammelte die Jugendfeuerwehr wieder die alten Weihnachtsbäume im gesamten Gemeindegebiet ein. Wenige Tage später wurde Günter Paulzen für weitere sechs Jahre zum Leiter der Feuerwehr bestellt. Zuvor hatte der Rat der Gemeinde Gangelt ihm einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Günter Paulzen bekleidet das Amt des Leiters der Feuerwehr Gangelt bereits seit Oktober 2003. Im März bezog die integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Erkelenz ihre neuen Räumlichkeiten. Unmittelbar neben dem bisherigen Standort stehen den Disponenten nun wesentlich mehr Platz und neueste Technik zur Verfügung. Von dort aus werden alle Notrufe im Kreis Heinsberg entgegengenommen und koordiniert. Am 22. März feierte die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt im Rathaus ihr 25jähriges Bestehen. Aus gleichem Anlass fand im Juni eine große kreisweite Olympiade der Jugendfeuerwehren in Gangelt statt. Ebenfalls im Juni ging die Ehrenabteilung der Feuerwehr auf Entdeckungstour durch das Rodebachtal zur Selfkantbahn. Gemeinsam mit der Feuerwehr Selfkant führte die Feuerwehr Gangelt im Mai ein Fahrsicherheitstraining für Maschinisten durch. Im Juli war das WDR-Fernsehen zu Gast in Gangelt. Für eine Reportage über einen Einsatz in der Löwensafari Tüddern wurden Zeitzeugen der Feuerwehren Gangelt und Geilenkirchen interviewt. Im August bewies die Feuerwehr Gangelt ihre Fitness. Gleich acht Atemschutzgeräteträger bezwangen bei hochsommerlichen Temperaturen in voller Montur 714 Stufen beim 6. Kölnturm Treppenlauf. Mitte September führte die Feuerwehr Gangelt wieder eine große Alarmübung durch. Diesmal fand die Übung unter den Augen zahlreicher Zuschauer aus der Bevölkerung am Rathaus in Gangelt statt. Aus Platzmangel startete die Einheit Stahe ein neues Projekt. Unmittelbar an das Feuerwehrgerätehaus an der Bundesstraße werden in Eigenleistung zusätzliche Räumlichkeiten angebaut. Im Oktober konnte der erfolgreiche Umstieg auf den Digitalfunk BOS vermeldet werden. Für den Umstieg mussten alle Fahrzeuge aufwendig umgerüstet werden. Zudem mussten die Mitglieder der Einsatzabteilung umfangreich in die neue Technik geschult werden. Im Oktober erschütterte ein schwerer Verkehrsunfall die Feuerwehr Gangelt. Hierbei verlor die Feuerwehr einen jungen, aber langjährigen Kameraden. An der Beisetzung nahmen unzählige Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreisgebiet teil. Zweimal im Jahr lassen die Schulkinder der Grundschule Birgden den Alltag hinter sich und probieren ganz wie die Großen neue Dinge aus. Auch diesmal war die Feuerwehr wieder mit dabei und hatte den Kindern einiges zu bieten.

Das Einsatzjahr 2018

Das Einsatzjahr 2018 war für die Angehörigen der Feuerwehr Gangelt vergleichbar mit dem Vorjahr, auch wenn jeder Einsatz anders ist als der vorherige. Die 202 Einsatzkräfte wurden im vergangenen Jahr 138-mal (Vorjahr 122) per Funkmeldeempfänger und/oder Sirenen zu Einsätzen alarmiert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Steigerung der Alarmierungen um 16 Einsätze. Das besondere ist jedoch nicht nur die Steigerung der Alarmierungen, im vergangenen Jahr verzeichnete die Feuerwehr Gangelt verstärkt längere Einsatzdauern. Unwetter und Starkregenfälle sorgten verstärkt für Flächenlagen, wo die Feuerwehr zahlreiche Einsatzstelle über mehrere Stunden hinweg abarbeiten musste. Rückläufig hingegen waren im vergangenen Jahr automatische Brandmeldealarme (-16 Alarmierungen). Mit 71 Alarmierungen war die Löscheinheit Gangelt an den meisten Einsätzen beteiligt. Dies liegt unter anderem daran, dass hier die Drehleiter der Gemeinde Gangelt stationiert ist. Diese wurde 13-mal zu Einsätzen gerufen, zum Beispiel zur Unterstützung der Polizei bei Unfallaufnahmen oder um nach einem Sturm Äste und Bäume zu beseitigen. Zehnmal wurde die Drehleiter der Feuerwehr Gangelt in der Nachbarkommune Selfkant eingesetzt. Die Löscheinheit Gangelt bildet mit der Löscheinheit Stahe-Niederbusch (48 Einsätze) den Zug 1 der Feuerwehr Gangelt. Der Zug 2 besteht aus den Löscheinheiten Birgden (50), Kreuzrath (26) und Schierwaldenrath (44); der Zug 3 aus den Löscheinheiten Breberen (36), Hastenrath (29) und Langbroich-Harzelt (28). Die Informations- und Kommunikationseinheit der Feuerwehr Gangelt war mit dem Einsatzleitwagen an 19 Einsätzen beteiligt. In Jahr 2018 wurde die Feuerwehr Gangelt zu deutlich mehr technischen Hilfeleistungseinsätzen als zu Bränden alarmiert. Insgesamt 57-mal rückten die freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Gangelt zu Brandeinsätzen aus, wobei 12-mal automatische Feuermeldungen durch Brandmeldeanlagen vorausgingen. Großbrände traten im vergangenen Jahr nicht auf, jedoch sorgte ein Garagenbrand dafür, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt ihren Valentinstag bei der Feuerwehr verbrachten.

Insbesondere im heißen und ungewöhnlich trockenen Sommer wurde die Feuerwehr Gangelt vermehrt zu Flächenbränden gerufen. Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten insbesondere die Wald- und Flächenbrände für eine hohe Belastung der Einsatzkräfte.

81-mal rückten die Feuerwehren der Gemeinde Gangelt aus, um technische Hilfe zu leisten (Vorjahr 59). Insbesondere im vergangenen Jahr sorgten gleich mehrere Unwetter für Dauereinsätze im gesamten Gemeindegebiet, aber auch im benachbarten Selfkant.

Im Juli verlor bei einem schweren Verkehrsunfall ein junger Motorradfahrer auf der Hanxlerstraße sein Leben. Trotz Reanimationsversuche durch Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der 21-jährige nicht gerettet werden. Auf der Bundesstraße 56 neu kam es im Oktober zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Hierbei wurden drei Personen und ein Pferd leicht verletzt. Die Feuerwehr rettete das Pferd mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem umgestürzten Pferdeanhänger.

Insbesondere zu Beginn des Jahres sorgten verschiedene Unwetter für Dauereinsätze bei den Einsatzkräften der Feuerwehr Gangelt. So gingen beispielsweise am 30. April und am 30. Mai unzählige Notrufe bei der Leitstelle in Erkelenz ein. Zahlreiche Keller und Straßen im gesamten Gemeindegebiet mussten von Wasser- und Schlammmassen befreit werden.

Einrichtung und Ausstattung

Besonderes Engagement leistete die Feuerwehr Gangelt nicht nur im Einsatz- und Übungsdienst. Aufgrund steigender Mitgliederzahlen insbesondere in der Einsatzabteilung werden an manchen Feuerwehrgerätehäusern im Gemeindegebiet die Räumlichkeiten kapp. Aus diesem Grund wurden an den Gerätehäusern in Stahe und Hastenrath Erweiterungsbauten begonnen. Diese werden durch die Kameraden der Feuerwehr in Eigenleistung errichtet, wobei die Gemeinde Gangelt das Material zur Verfügung stellt. Zum Beginn des dritten Quartals stellte die Feuerwehr Gangelt ihre Funkkommunikation auf modernste Technik um. Ein einheitliches und leistungsstarkes Funknetz für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Deutschland ist der leitende Gedanke des Digitalfunks BOS. Seit Beginn des dritten Quartals hat die Feuerwehr Gangelt sich diesem bundesweiten Projekt angeschlossen und ihre Funktechnik auf Digitalfunk umgestellt. Im Sommer wurden die Feuerwehrgerätehauser in Breberen, Stahe und Gangelt mit einer neuen Bodenbeschichtung überzogen. Der neue rutschfeste Belag soll die Sicherheit in den Fahrzeughallen weiter erhöhen.

