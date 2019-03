Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Sturmtief "Eberhard" sorgt für zahlreiche Einsätze im Gemeindegebiet - Erstmeldung

Zahreiche umgestürzte Bäume, lose Dachverkleidungen und abgeknickte Äste waren die Folge des Sturmtief "Eberhard", der auch über die Gemeinde Gangelt hinwegzog. Seit etwa 16 Uhr sind rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt im Dauereinsatz um die Sturmschäden zu beseitigen. Dabei wurden bislang rund 20 Einsatzstellen abgearbeitet. Auf der neutralen Straße in Gangelt-Hohenbusch stürzte ein großer Ast auf einen fahrenden PKW. Glücklicherweise konnten die Insassen unverletzt aussteigen. Um zur Einsatzstelle zu gelangen, musste die Feuerwehr zuvor mehrere umgestürzte Bäume beseitigen, die entlang der neutralen Straße die Fahrbahn versperrten. Bewährt hat sich bei dieser Flächenlage die so genannte "Feuerwehr-Einsatz-Zentrale" (FEZ) in den betroffenen Kommunen des Kreises Heinsberg. Die FEZ erhalten die Einsätze von der Leitstelle des Kreises Heinsberg und verteilen die Einsätze eigenständig an die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren. Hierdurch wird die Leitstelle bei der Koordination und Abwicklung der zahlreichen Einsätze im Kreisgebiet entlastet.

