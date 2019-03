Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Lehrgang Technische Hilfeleistung abgeschlossen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kreis Heinsberg / Gangelt (ots)

Der Kreis Heinsberg führte kürzlich den Lehrgang ''Technische Hilfeleistung'' für Feuerwehrangehörige des Kreises durch. Aufgrund der hohen Gefahrenpotentiale legte der Kreis Heinsberg als Ausrichter, wie auch schon in den Lehrgängen zuvor, höhere Anforderungen als die geforderten 35 Stunden vom Land Nordrhein-Westfalen an diesen Lehrgang an.

Moderne Fahrzeugtechniken sorgen für verbesserten Schutz der Fahrzeuginsassen. Hierdurch konnte die Anzahl der Verkehrstoten und lebensgefährlich Verletzten in den letzten Jahrzehnten erheblich und kontinuierlich gesenkt werden. Starben laut statistischem Bundesamt im Jahr 1991 bundesweit noch 11.300 Menschen bei Verkehrsunfällen, waren im Jahr 2017 nur 3.177 Todesfälle zu beklagen, obwohl die Anzahl an Fahrzeugen und somit auch der Verkehr stetig steigt. Auch die Anzahl der nach Verkehrsunfällen eingeklemmten Personen sinkt aufgrund der modernen Sicherheitstechnologien weiter. Die modernen Sicherheitstechnologien bieten immer mehr Sicherheit, erschweren aber teilweise die notwendigen Arbeiten der Rettungskräfte, um die Insassen aus einem Fahrzeug zu befreien. An zwei Tagen pro Woche, sowie an 3 Samstagen wurden die Einsatzkräfte in 52 Stunden theoretisch und praktisch auf dem Gelände des Bauhofs der Gemeinde Gangelt weitergebildet. Im diesem Lehrgang konnte Lehrgangsleiter und stellvertretender Kreisbrandmeister Günter Paulzen, 24 Teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet begrüßen. "Ziel des Lehrgangs soll sein auf Kreisebene eine nahezu einheitliche Vorgehensweise anzuwenden", so Paulzen. Eine wichtige Aufgabe der Feuerwehren ist unter anderem das Retten von Personen nach einem Verkehrsunfall. Die besonderen Anforderungen die an die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst gestellt werden, sowie die notwendigen speziellen Kenntnisse von Geräten und Einsatztaktiken werden auf diesem Lehrgang vermittelt. Inhalte dieses Lehrgangs sind dabei die rechtlichen und physikalischen Grundlagen, das Bewegen und Heben von Lasten sowie das Sichern bei Hoch- und Tiefbauunfällen. Einer der wichtigsten Schwerpunkte liegt hierbei auf der schonenden technischen Rettung aus Kraftfahrzeugen. Am Ende des Lehrgangs stand für die 24 Teilnehmer, die sich mit viel Engagement und Teamgeist in ihrer Freizeit für die Freiwilligen Feuerwehren einsetzen, die Abschlussprüfung. Diese wurde vom Kreisbrandmeister Klaus Bodden abgenommen.

Alle Teilnehmer haben den Lehrgang mit Erfolg bestanden. Nun kann das Erlernte in den Löscheinheiten umgesetzt und eingesetzt werden um freiwillig jederzeit der Bevölkerung, rund um die Uhr, das ganze Jahr über, in Notlagen zur Seite zu stehen.

Folgende Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen: Freiwillige Feuerwehr Erkelenz: Luis Wallraven Freiwillige Feuerwehr Gangelt: Marcel Jansen, Marius Palmen Freiwillige Feuerwehr Geilenkirchen: Levin Stenner, Daniel Dewald, Marcel Hülswitt Freiwillige Feuerwehr Heinsberg: Andreas Schulz, Bastian Drunk Freiwillige Feuerwehr Hückelhoven: Jessica Moll, Robin Kuhnert, Yannic Gosau Freiwillige Feuerwehr Selfkant: Ralph Timmermanns Freiwillige Feuerwehr Übach-Palenberg: Kay Fuchs, Julian Mäntz Freiwillige Feuerwehr Waldfeucht: Frank Küppers, Felix Rombey, Jonas van Helden, Lukas Zander Freiwillige Feuerwehr Wassenberg: Stefan Schlösser, Lennart Minkenberg, Christoph Lemmens Freiwillige Feuerwehr Wegberg: Marvin Michels, Thoren Quast, Lena Graab

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Heinsberg e.V.

Geschäftsführung

BOI Oliver Thelen

Telefon: +49 151-25124098

E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de

Internet: www.kfv-heinsberg.de

Twitter: https://twitter.com/FWGangelt

Facebook: https://www.facebook.com/kfvheinsberg

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell