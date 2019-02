FW Gangelt: Ehrungen bei der Feuerwehr in Birgden

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Gleich sechs Jubilare mit insgesamt 170 Dienstjahren standen beim diesjährigen Neujahrsempfang der Löscheinheit Birgden im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden weitere engagierte Einsatzkräfte befördert.

Einheitsführer Leo Buchkremer konnte beim diesjährigen Neujahrsempfang der Löscheinheit Birgden stolz auf eine Vielzahl Gäste blicken. Die Einheit Birgden konnte in den vergangenen Jahren deutliche Zuwächse verzeichnen, so dass der Schulungsraum mit den Mitgliedern, ihren Partnerinnen und Partnern sowie den Ehrengästen aus allen Nähten platzte. Ebenfalls wieder mit dabei waren Ehrenbürgermeister Heinrich Aretz und seine Gattin sowie Bürgermeister Bernhard Tholen und der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Gemeinde Gangelt, Helmut Görtz. Die drei ersten Jubilare des Abends kennen sich allesamt aus der Jugendfeuerwehr, deren Gründungsmitglieder die Drei im Jahre 1993 waren. Bis heute engagieren sich die Michael Dohmen, Jan-Patrick Babilon und Tobias Willems in unterschiedlicher Weise. Unterbrandmeister (UBM) Jan-Patrick Babilon ist seit vielen Jahren ein engagiertes Mitglied der Fernmeldeeinheit und unterstützt im Alarmfall die Einsatzleitung als zuverlässiges Besatzungsmitglied des Einsatzleitwagens. Darüber hinaus hält UBM Babilon als Gerätewart die Fahrzeuge in Schuss. Michael Dohmen ist bei der Feuerwehr Gangelt der emphatische Allrounder. Als Gemeindejugendfeuerwehrwart liegen ihm besonders die kleinsten Mitglieder der Feuerwehr am Herzen. Hier betreut Oberbrandmeister (OBM) Dohmen die Abteilung 1 der Jugendfeuerwehr (10-12 Jahre). Ein offenes Ohr hat Michael Dohmen aber auch für alle Kameraden die selber Hilfe benötigen. Daher baut er gerade das Psychosoziale Notfallversorgungsteam (PSNV) des Kreises Heinsberg auf. Darüber hinaus engagiert sich Michael Dohmen in der Wasserrettungseinheit / Feuerwehrtaucher des Kreises Heinsberg. Unterbrandmeister Tobias Willems hat es nach sehr engagierten Jahren in der Feuerwehr Gangelt aus privaten Gründen nach Bayern verschlagen. Dennoch ist er bis heute der Feuerwehr in Birgden treu geblieben und verbringt einen Großteil der Zeit in seiner alten Heimat bei der Feuerwehr. So kam es nun, dass die Feuerwehr in alter Tradition das Wohnhaus des Jubilars entsprechend dekoriert. Aus diesem Grund reiste eine Delegation der Einheit Birgden nach Augsburg, um auch in Bayern diese Tradition fortzuführen. Der Vierte Jubilar des Abend trat ebenfalls im Jahr 1993 in die Jugendfeuerwehr ein, allerdings im Selfkant. Da die Feuerwehr eine große Familie ist, spielt bei einem Dienstjubiläum selbstverständlich keine Rolle in welcher Feuerwehr jemand seinen Dienst verrichtet, es ist ein Dienst an der Gesellschaft. Heute ist Unterbrandmeister Marcell Gransch ein wichtiges Mitglied der Löscheinheit Birgden und stets für seine Kameraden da, wenn Hilfe benötigt wird. Für ihre 25-jährigen treuen Dienste überreichte Bürgermeister Tholen den vier Jubilaren das vom Innenminister des Landes NRW verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber. Jürgen Thönißen ist seit nunmehr 35 Jahren ein engagiertes Mitglied der Feuerwehr Gangelt. Über viele Jahre engagierte sich Hauptbrandmeister Thönißen in der Führung der Löscheinheit Birgden und war zudem maßgeblicher Motor der Kernsanierung des Feuerwehrgerätehauses am Großen Pley. Für seine 35-jährigen treuen Dienste überreichte Bürgermeister Tholen Hauptbrandmeister Jürgen Thönißen das vom Innenminister des Landes NRW verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold. Krankheitsbedingt musste die Ehrung des sechsten Jubilars der Einheit Birgden leider verschoben werden. Brandoberinspektor (BOI) Klaus-Peter Beumers tat es seinem Vater gleich und trat am 22. Oktober 1983 der Feuerwehr in Birgden bei. Mit zahlreichen Lehrgängen und Seminaren arbeitete sich BOI Beumers hoch zum Zugführer des Lösch- und Hilfeleistungszuges 2 der Feuerwehr Gangelt. Auch BOI Beumers wurde vom Innenminister des Landes NRW mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold ausgezeichnet.

In seiner Ansprache dankte Bürgermeister Bernhard Tholen den anwesenden Einsatzkräften der Feuerwehr Gangelt für ihr tägliches Engagement zum Wohle der Bürger der Gemeinde Gangelt. Auch der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gangelt, Barthel Johnen, zeigte sich stolz auf seine Truppe. Insbesondere die Einheit Birgden hat in den vergangenen Jahren an Schlagkraft gewonnen und zahlreiche neue Mitglieder gewinnen können. Einen besonderen Dank sprach Einheitsführer Leo Buchkremer den Partnern und Partnerinnen seiner Einheit aus. Ohne die Unterstützung der Partnerinnen und Partner wäre dieses wichtige Ehrenamt kaum möglich.

