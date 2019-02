Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Erneut Geldautomat in der Region gesprengt

Die Feuerwehr Gangelt wurde Freitag Abend um 23:13 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in Gangelt alarmiert.

Im Gewerbegebiet an der Heinrich-Josef-Otten-Straße in Gangelt hatten unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Dabei wurde der Geldautomat, der Befüllungsraum sowie das angrenzende Lotto-Geschäft stark beschädigt. Während Einsatzkräfte der Polizei die Sicherung des Tatortes übernahmen, führte die Feuerwehr Messungen in dem Gebäude durch. Hierbei sollte ausgeschlossen werden, dass sich ein Gasgemisch in dem Gebäude befand. Die Messung der Feuerwehr ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Parallel hierzu leuchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle für die Polizei aus. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 22 Kräfte der Einheiten Gangelt und Stahe-Niederbusch unter der Leitung von Brandinspektor Tim Breickmann beendet. Anschließend übernahm die Team der Kriminaltechnischen Untersuchung der Polizei die Einsatzstelle.

