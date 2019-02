FW Gangelt: Glimpflicher Ausgang eines Brandes

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Mittag um 11:53 Uhr zu einem Brandeinsatz an der Bundesstraße in Stahe alarmiert. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb war ein Hoftrac in Brand geraten. Zufällig anwesende Passanten konnten den Brand mit Kleinlöschgeräten erfolgreich bekämpfen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den Hoftrac mit einer Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen beendet.

