FW Gangelt: Rauchwarnmelder retten Bewohner bei Kellerbrand

Im Keller eines Einfamilienhauses in Gangelt / Birgden war es diese Nacht zu einem Brand gekommen. Rauchwarnmelder informierten rechtzeitig die Bewohner, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Foto: Feuerwehr Gangelt / Oliver Thelen Bild-Infos Download

Gangelt/Birgden (ots) - Bewohner eines Einfamilienhauses in Gangelt / Birgden wurden diese Nacht gegen 0:50 Uhr von Rauchwarnmeldern geweckt und auf eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich aufmerksam gemacht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Anwohner in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen unter schwerem Atemschutz in die Kellerräume vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn der Straße Starzend durch die Kreispolizeibehörde Heinsberg gesperrt. Zudem stand ein Rettungswagen des RDHS vor Ort in Bereitschaft, die Besatzung brauchte jedoch glücklicherweise nicht eingreifen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte 1,5 Stunden lang unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

