FW Kevelaer: Jahresdienstbesprechung beim Löschzug Wetten

Nach einem gemeinsamen Kirchgang fand am 01.02.2020 die Jahresdienstbesprechung des Löschzugs Wetten statt. Löschzugführer Dirk Kerkmann konnte 38 aktive Kameraden und vier Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung im Feuerwehrhaus Wetten begrüßen. Als besondere Gäste wurden der Bürgermeister der Wallfahrtstadt Kevelaer Dr. Dominik Pichler, Notfallseelsorger Berthold Steeger, Ortsvorsteherin Beate Clasen, die stellvertretenden Wehrleiter Heinz Tepest und Klaus Geerissen begrüßt. In den Jahresberichten des Schriftführers Helmut Ingenhaag ließ man das letzte Jahr Revue passieren und konnte glücklicherweise keine größeren Einsätze verzeichnen. Die Kameradinnen und Kameraden fuhren zu insgesamt 23 Einsätzen, darunter Einsätze wie Verkehrsunfälle, auslaufende Betriebsstoffe, umgestürzte Bäume, kleinere Brände wie ausgeuferte Brauchtumsfeuer, vergessene Essen auf dem Herd oder Personen hinter verschlossenen Türen. Die Wehrleute verbrachten zahlreiche Stunden bei Einsätzen, Aus- und Weiterbildungen, Brandschutzerziehungen, Brandsicherheitswachen und Umzugsbegleitungen. Die stellvertretenden Wehrleiter bedankten sich für die Einladung und für die gute Zusammenarbeit, sie teilten Informationen zu der Gesamtwehr Kevelaer, anstehenden Terminen und der Auslieferung für das neuen HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) mit, bevor es dann mit den Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen weiterging. Aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst wurde Florian Boomers als Feuerwehrmann übernommen. Ebenfalls neu aufgenommen wurde Patrick Brouwers als Feuerwehrmannanwärter. Nach erfolgreich absolvierten Lehrgängen und bestandenen Prüfungen wurden folgende Beförderungen durchgeführt: Patrick Brouwers und Patrick Idahl zum Feuerwehrmann, Veronika Krahnen und Thomas Rötgens wurden zur/zum Hauptfeuerwehrfrau/-mann befördert. Emil Liteanu, Tim Burow und Tobias Poguntke wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Sehr kurzfristig wurde noch eine weitere Beförderung vollzogen. Clemens Halmans hatte am Tag zuvor ebenfalls seine Prüfung bestanden und konnte somit zum Brandmeister befördert werden. Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Kameraden geehrt: Ludger Gipmans und Albert van Husen für 40 Jahre, Heinz Deselaers und Johannes Haaken für 50 Jahre und Hans Gerritzen für 55 Jahre Mitgliedschaft. Leider konnten nicht alle Kameraden ihre Beförderung oder Ehrung persönlich entgegennehmen. Somit erhält zu einem späteren Zeitpunkt Jens Busch eine Beförderung zum Feuerwehrmann, Theo Selders eine Ehrung für 50 Jahre und Gerd Scholz für 55 Jahre Mitgliedschaft. Josef Pauwen wurde nach gut 45 Jahren aktiver Dienstzeit, wohlverdient, in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. Bevor die Versammlung durch Dirk Kerkmann geschlossen wurde, bedankte dieser sich bei seinem Stellvertreter Heiner Vos und allen Kameraden für die gute Zusammenarbeit. Es war ihm wichtig sich nochmal zu bedanken für die viele Freizeit die alle Kameraden opfern bei Einsätzen, Übungen, Verwaltungsarbeiten und sonstigen Tätigkeiten am und im Gerätehaus. Nicht unerwähnt blieb auch der gute Zusammenhalt und die Kameradschaft im Löschzug Wetten. Heiner Vos bedankte sich ebenfalls bei den Kameraden, besonders bei den Atemschutzgeräteträgern. Diese müssen sich ab einem Alter von 50 Jahren jährlich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, damit sie diese Funktion weiter ausüben können.

