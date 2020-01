Freiwillige Feuerwehr Kevelaer

FW Kevelaer: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Twisteden

Kevelaer (ots)

Am 11.01.2020 fand die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Twisteden der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kevelaer statt.

Löschzugführer Matthias Kaenders eröffnete die Versammlung wie üblich mit einem Gedenken an die Verstorbenen.

Im Anschluss daran begrüßte Kaenders alle Anwesenden. Darunter den Bürgermeister der Stadt Kevelaer Dr. Dominik Pichler, Ortsvorsteher Josef Kobsch, Ortsvorsteherin Johanna Ambrosius, die stellvertretenden Wehrleiter Heinz Tepest und Klaus Geerissen, Seelsorger Berthold Steeger, den Leiter des Fachbereichs 2 Ludger Holla, sechs Kameraden der Ehrenabteilung, sowie 32 Wehrleute der Einsatzabteilung. In den Jahresberichten des Wehr-, Zug- und Schriftführers ließ man das Jahr Revue passieren. So kam man zu dem Ergebnis, dass sich in Twisteden in 2019 glücklicherweise keine größeren Einsätze oder Schäden ereigneten, die Anzahl der geleisteten Stunden jedoch deutlich gestiegen ist. Die Bilanz des Löschzuges Twisteden beläuft sich in 2019 auf insgesamt 26 Alarmierungen. Die Anzahl der geleisteten Einsatz und Übungsstunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 1.000 Stunden auf eine Gesamtzahl von 2.603 Stunden an. Weitere unzählige Stunden fielen für Verwaltungsarbeiten, Aus- und Weiterbildungen sowie ehrenamtliche Arbeiten am und im Gerätehaus an. Als nächstes standen Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Paul van de Meer wurde nach seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr per Handschlag als Feuerwehrmann in die aktive Wehr übernommen. Miriam Welbers, Philip Winkels, Mathis Valks, Louis Böskens und Fabian Hellmanns wurden zum/zur Feuerwehrmann/frau befördert. Michael Hartmann wurde zum Unterbrandmeister und Jens Ambrosius zum Brandmeister befördert. Die nicht anwesenden Kameraden Felix Vos (Oberfeuerwehrmann) und Jürgen Schüller (Hauptfeuerwehrmann) erhalten ihre Beförderung im Rahmen eines Übungsdienstes.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde die Löschzugführung und der Vorstand neu gegliedert. Nachdem 2013 die Löschzugführung um Matthias Kaenders mit seinen Stellvertretern Hermann Josef Kaenders und Johannes Cox gewählt und ins Amt ernannt wurden, war nach der regulären Amtszeit von sechs Jahren eine erneute Anhörung durch den Wehrleiter Georg Metzelaers erfolgt. Die beiden Stellvertreter stellten ihr Amt zur Verfügung und rückten als Beisitzer in den Vorstand ein. Brandoberinspektor Matthias Kaenders bleibt für weitere sechs Jahre als Löschzugführer im Amt, zu seinem Stellvertreter wurde Brandinspektor Markus Rademacher ernannt. Feuerwehrmann Patrick Maas unterstützt zukünftig als Schriftführer und Kassierer den nun neun Mann starken Vorstand des Löschzuges.

Alle Kameradinnen und Kameraden, sowie die geladenen Gäste gratulierten den geehrten Mitgliedern recht herzlich und ließen gemeinsam den Abend gesellig ausklingen.

