Freiwillige Feuerwehr Kevelaer

FW Kevelaer: Erfolgreicher Lehrgang der Ausbildungskooperation Kevelaer, Uedem und Weeze

Kevelaer (ots)

In der Zeit vom 17.10. bis zum 07.12.2019 absolvierten 12 Feuerwehrmänner und -frauen aus Kevelaer, Uedem und Weeze die Module eins und zwei der Grundausbildung. Es galt in theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten, die Gerätschaften der Feuerwehr sowie deren Benutzung kennenzulernen. Außerdem wurden der Umgang mit tragbaren Leitern und die rechtlichen Grundlagen der Feuerwehrarbeit geschult. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten die theoretische und praktische Prüfung mit Erfolg ablegen und haben damit den Grundstein in ihrer Feuerwehrkarriere gelegt.

