Freiwillige Feuerwehr Kevelaer

FW Kevelaer: Eingeklemmtes Pferd in Kervenheim befreit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kevelaer (ots)

Erst im September hat die Feuerwehr Kevelaer einige Vertreter aus allen fünf Löschzügen in der Großtierrettung ausbilden lassen. Heute am 14.11.2019 gegen 6 Uhr in der frühe kam es dann zum ersten Einsatz in diesem Fachgebiet. In Kervenheim hatte sich ein Pferd mit seinen Beinen in eine so missliche Lage gebracht, dass es ihm nicht möglich war aus eigener Kraft daraus zu entkommen. Die alarmierten Einsatzkräfte aus Kervenheim und Winnekendonk forderten zunächst medizinische Unterstützung an, um das Pferd ruhig zu stellen und somit das Unfallrisiko für alle Beteiligten zu minimieren.

Durch die gute Ausbildung im September und das danach angeschaffte Spezialequipment konnte das Pferd tiergerecht und schonend gerettet werden. Zur Hilfe kam dabei auch ein benachbarter Landwirt, der seinen Teleskoplader zur Verfügung stellte und die Rettungsmaßnahmen dadurch erleichterte. Obwohl die Rettungsaktion erfolgreich verlief, musste das Pferd im Verlauf des Tages eingeschläfert werden. Es ist nicht bekannt wie lange das Tier bereits eingeklemmt war und welche inneren Verletzungen es erlitten hat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Kevelaer

Pressesprecher

Markus Rademacher

Telefon: +49 (0) 1525/ 26 80 95 2

E-Mail: presse@feuerwehr-kevelaer.de

Internet: http://www.feuerwehr-kevelaer.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kevelaer, übermittelt durch news aktuell