FW Kevelaer: Frühdefibrillator für die Feuerwehr Kevelaer

Mit einem Osterei in Form eines Frühdefibrillator überraschte die Firma WERO GmbH & Co. die freiwillige Feuerwehr Kevelaer am Gründonnerstag. Der regionale Vertriebsleiter Guido Ullrich und der zuständige Außendienstmitarbeiter Herr Dirk Göbel überreichten in Anwesenheit von Bürgermeister Dominik Pichler dieses lebensrettende Gerät an Georg Metzelaers und Heinz Tepest als Vertreter der Feuerwehr Kevelaer. WERO möchte damit die Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr Kevelaer zum Ausdruck bringen. Nun unterstützt ein weiterer ZOLL AED plus als mobile Einheit die lebensrettende Hilfe vor Ort an Einsatzstellen. Ich jedem der Kevelaerer Löschzügen ist bereits ein solches Gerät auf einem Fahrzeug verlastet. Das nun gespendete Gerät wird im Kommandowagen des Wehrleiters mitgeführt und steht somit allen fünf Löschzügen im Einsatzfall zur Verfügung.

